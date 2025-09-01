Publicat 01/09/2025 14:12

Illa posposa la seva reunió prevista per a aquest dimarts amb Renfe i Adif a la setmana que ve

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imatge d'arxiu.
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ajornat la seva reunió prevista al principi per a aquest dimarts amb representants de Renfe i Adif per millorar el servei de Rodalies a la setmana que ve.

En una roda de premsa aquest dilluns, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntat que la trobada podria produir-se dimarts que ve 9 de setembre.

Aquesta reunió té l'objectiu d'abordar mesures "urgents, contundents i estructurals" per millorar el servei de Rodalies, segons va explicar la mateixa consellera dimarts passat després del Consell Executiu.

