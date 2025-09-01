Illa posposa la seva reunió prevista per a aquest dimarts amb Renfe i Adif a la setmana que ve

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ajornat la seva reunió prevista al principi per a aquest dimarts amb representants de Renfe i Adif per millorar el servei de Rodalies a la setmana que ve.
En una roda de premsa aquest dilluns, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntat que la trobada podria produir-se dimarts que ve 9 de setembre.
Aquesta reunió té l'objectiu d'abordar mesures "urgents, contundents i estructurals" per millorar el servei de Rodalies, segons va explicar la mateixa consellera dimarts passat després del Consell Executiu.