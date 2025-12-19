Illa planteja "doblar els recursos" de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat aquest divendres "doblar els recursos" de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, que enguany han estat per sota del que tocaria en no tenir un pressupost.
Ho ha dit després de la reunió de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la consellera de Salut, Olga Pané, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Illa ha destacat les 160 actuacions --en 6 línies estratègiques-- dutes a terme al llarg de l'any, i s'ha compromès "a posar més recursos per a l'any 2026", treballant amb un horitzó per poder disposar d'un pressupost.
"Estem pensant de doblar els recursos que hi ha hagut enguany, que han estat per sota dels que haurien de ser per raó de no haver tingut un pressupost. En aquest sentit, fins i tot mirarem de fer, si podem, un esforç suplementari", ha dit.
El president ha assegurat que la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental és un instrument "útil i consolidat", i ha reafirmat el compromís del Govern d'impulsar-la i donar-hi tot el recorregut que mereix, textualment.
"Som conscients que hi ha molta feina a fer, som conscients també de la necessitat de transformar el model d'atenció, som conscients que no és un camí fàcil ni ràpid, però ens sembla que s'han d'anar fent passos endavant", ha afirmat.