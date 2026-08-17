Illa, pels 9 anys dels atemptats del 17A: "Davant de l'odi i la barbàrie, més convivència"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat els 9 anys que es compleixen aquest dilluns dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona): "No oblidem. Davant de l'odi i la barbàrie, més convivència, més democràcia i més pau".
Ho ha dit en una publicació en 'X' recollida per Europa Press en la qual expressat el seu suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades, i ha sostingut: "Mantenim viu el record de les víctimes".
Aquest dilluns al matí es commemora l'atemptat del 17A amb un acte institucional i un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana, en trobar-se en obres la Rambla.