Illa pateix una osteomielitis púbica per un microbi i presenta una evolució "molt favorable"

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una osteomielitis pública provocada per un microbi, l''Streptococcus agalactiae', i presenta una "evolució clínica molt favorable", ha informat aquest dilluns l'equip mèdic que l'atén a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
"És una molt bona notícia", ha sostingut el director gerent de l'Hospital, Albert Salazar, en una roda de premsa amb el director clínic de diagnòstic per la imatge, Manel Escobar, i la cap de secció del servei de malalties infeccioses, Dolors Rodríguez.
Es confirma d'aquesta manera la naturalesa inflamatòria infecciosa de la dolència del president, i es tracta d'una malaltia molt poc freqüent al pubis, i previsiblement a partir de dimarts deixarà l'UCI per passar a planta, i mantindrà repòs el temps inicialment establert, unes dues setmanes.