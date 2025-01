Illa, Parlon, Cañete i comandaments dels Mossos visiten el lloc del tiroteig a la Mina (Barcelona)

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Filo Cañete, i comandaments dels Mossos han visitat aquest dijous a la tarda el carrer Venus de la localitat, on dimarts al vespre hi va haver un tiroteig entre clans familiars.

Després d'una reunió al consistori, la comitiva s'ha desplaçat fins a la comissaria de la policia catalana de Sant Adrià de Besòs per "saludar" el dispositiu policial.

Posteriorment, han passejat durant uns 10 minuts per la zona on es va produir el succés, i diversos veïns han sortit a les finestres expectants i d'altres han cridat: "Ara sí que veniu, eh?.

A la zona encara hi ha alguns casquets de bala i cotxes amb diversos impactes.

TIROTEIG

El tiroteig va tenir lloc cap a les 22.15 hores al carrer Venus de la localitat barcelonina quan, segons fonts coneixedores, es van produir uns 150 trets.

Com a conseqüència, una veïna va rebre l'impacte d'una bala perduda i li va provocar un hematoma.

Els Mossos d'Esquadra tenen com a principal hipòtesi que el tiroteig es va produir entre dos clans familiars del barri enfrontats, que ja tenen identificats, tot i que ara com ara no hi ha hagut detencions.