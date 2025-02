Illa parlarà aquesta setmana amb Metsola sobre l'oficialitat del català a Europa

Acusa Junts de fer "un ús polític" del català i els demana unitat per defensar la llengua

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que es reunirà aquesta setmana, via videoconferència, amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per abordar la sol·licitud sobre l'oficialitat del català a les institucions europees.

Així ho ha anunciat en la sessió de control al Parlament, en la qual ha recordat que la setmana passada va viatjar a Brussel·les per trobar-se amb el president del Consell Europeu, António Costa, i que ja va fer el mateix temps enrere amb Metsola per "defensar" el català.

Tot plegat després que la portaveu de Junts a la cambra, Mònica Sales, li hagi retret que no utilitzi sempre el català en els actes oficials, per les xarxes socials i a l'hemicicle, i de fer servir la llengua com una "arma política".

"Em decep profundament. Fan un ús polític del català. El poden fer servir per atacar-me a mi, però aquest no és el camí", li ha replicat Illa, que ha aprofitat per reivindicar la defensa del català que va fer la setmana passada davant el president del Consell Europeu i el president del Parlament Europeu, entre altres accions.

Segons Illa, com a president de la Generalitat i també per convicció, defensa i defensarà el català: "I faríem bé de fer-ho tots, i de buscar el que ens uneix per sobre d'ideologies i plantejaments polítics en defensa del català".

"Hem conegut l'última enquesta d'usos lingüístics. Hi ha partit, segons les paraules del conseller de Política Lingüística. I faríem bé tots de jugar units aquest partit per guanyar-lo", ha afegit.

També ha carregat contra la política lingüística del Govern el líder de Vox, Ignacio Garriga, que ha acusat Illa de prioritzar la imposició del català i abandonar les urgències socials de Catalunya.

El president de la Generalitat li ha replicat que l'última enquesta sobre la llengua recull la necessitat d'impulsar polítiques de protecció del català, i que això "no és anar contra ningú" i sí acceptar el que és una realitat.

ACORDS DE LA BILATERAL

En la sessió de control també ha tret pit dels acords de la comissió bilateral Estat-Generalitat després que la diputada de la CUP Laia Estrada li hagi preguntat on ha quedat la reclamació del dret a l'autodeterminació dels catalans: "No és mai a l'ordre del dia de les bilaterals".

"Ara parlen del pacte fiscal d'Artur Mas que fins i tot comprava Alícia Sánchez Camacho. Aquestes reunions són una farsa per intentar dissimular que al Govern hi ha el delegat de La Moncloa", segons Estrada, que ha criticat els pactes dels socialistes amb ERC i Junts, i els ha retret si això és el que es buscava amb l'1-O.

No obstant això, Illa ha retret a la CUP que no assistís a la trobada del Govern per explicar als grups els acords de la bilateral, i els ha etzibat que ell no té res a veure amb el fet que al Congrés no tinguin representació: "Sap qui ho va decidir? Els ciutadans de Catalunya".

Pel president de la Generalitat, els acords assolits són passos en la bona direcció que vol continuar fomentant i que, segons el president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, són conseqüència de "la política del diàleg i la negociació".