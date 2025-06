Illa parlarà "amb tota naturalitat" en català a la Conferència de Presidents

En finançament, creu que alguns "jutgen" més per qui proposa que pel contingut

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que parlarà "amb tota naturalitat" en català a la Conferència de Presidents d'aquest divendres a Barcelona.

"Jo parlaré amb tota naturalitat, amb la llengua que utilitzo, que és el català", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a Rac 1 recollida per Europa Press en preguntar-li sobre això en la prèvia de la Conferència i després de les paraules d'aquest dijous de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en què va amenaçar de sortir de la trobada si no se li parlava en espanyol.

Illa ha expressat, en les seves paraules, estar més que agraït que, en la primera conferència de presidents autonòmics que es fa a Barcelona des que es va crear aquest òrgan el 2004, es puguin utilitzar les llengües cooficials: "Són una riquesa de tots, i jo m'expressaré naturalment amb la llengua catalana".

En una altra entrevista a La 1 recollida per Europa Press, i en referència a l'amenaça d'Ayuso, ha manifestat que no li "cap al cap que ningú pugui sentir-se molest per això i molt menys aixecar-se de la taula".

Ha demanat "seny" i "altura de mires" a tots els assistents perquè, segons ell, hi ha en joc coses molt rellevants i ha reiterat que no li cap al cap es pugui tenir una actitud d'obstrucció i de desprestigi, textualment.

FINANÇAMENT I IMMIGRACIÓ

Preguntat per si en la reunió defensarà la seva proposta per a un finançament singular per a Catalunya, ho ha afirmat, ha apuntat que està "oberta a tothom" i ha demanat un debat, en les seves paraules, serè i constructiu.

"Alguns, almenys fins ara, jutgen més les propostes per qui les fa, que no pel contingut de les mateixes", ha lamentat, i ha recordat que en els set anys de Pedro Sánchez al capdavant del Govern d'Espanya s'ha finançat les comunitats amb, segons ell, 300.000 milions d'euros més que en l'anterior executiu.

Sobre immigració, ha articulat que es pot fer "molt més" en l'acolliment i la integració, però també ha indicat que, al seu parer, s'ha de recordar que a Espanya hi ha un marc de convivència que cal respectar.