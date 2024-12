Illa i Paneque visiten l'empresa química Dow i situen la indústria com un sector "fonamental"

TARRAGONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dijous, juntament amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, les instal·lacions de l'empresa química Dow a la Pobla de Mafumet (Tarragona) i han situat la indústria com un sector "fonamental per a un país capdavanter", ha dit la consellera en un missatge a X recollit per Europa Press.

Segons informa la companyia en un comunicat, Illa i Paneque han conegut els plans de descarbonització de l'empresa i el full de ruta per assegurar la seva competitivitat, a més de reunir-se amb els representants dels comitès d'empresa.

S'han reunit amb el director general de Dow per a Espanya i Portugal, Antonio Logroño; el director del Complex Industrial de Dow a Tarragona i president de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT), Ignasi Cañagueral, i la directora de Relacions Institucionals de Dow per al sud d'Europa, Marianne Berthelot.

Els directius de l'empresa els han traslladat la petició d'un marc regulador que reconegui tecnologies pont com ara l'hidrogen circular i l'emmagatzematge del CO2, i "un entorn fiscal atractiu per afavorir les inversions", amb bonificacions a les empreses que desenvolupen accions per a la reducció de la petjada de carboni.

"Considerant el difícil context de la indústria arreu d'Europa avui dia, mantenir la nostra competitivitat per seguir invertint en un futur sostenible és més crític que mai", ha valorat Logroño.