Illa i Orsi exploren "vies de col·laboració" entre Catalunya i Uruguai en una reunió a Barcelona

BARCELONA 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Uruguai, Yamandú Orsi, s'han reunit aquest dissabte a Barcelona, on es fan la IV Reunió en Defensa de la Democràcia i la cimera Global Progressive Mobilisation, i han explorat "vies de col·laboració" entre Catalunya i Uruguai, informen fonts del Govern.
Han mantingut un "cordial intercanvi d'impressions" sobre les agendes progressistes i modernitzadores de tots dos executius, i han coincidit en la rellevància de les cimeres que Barcelona acull aquest dissabte.
CONSELLER DUCH I MINISTRE LUBETKIN
També han participat en la reunió el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i el ministre d'Afers exteriors d'Uruguai, Mario Lubetkin, així com el secretari de la Presidencia uruguayo, Alejandro Sánchez, i l'ambaixador a Espanya, Bernardo Grevier.
Illa ha obsequiat Orsi amb una reproducció d'un drac d'Antoni Gaudí i amb el llibre 'Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà', de Josep Lluís Martín i Sylvia Roig Abelenda, que narra la història de 16 dones, algunes catalanes, pioneres en els seus territoris i que van viure entre Uruguai i Espanya al segle XX.
Orsi ha lliurat a Illa l'Antologia poètica del poeta uruguaià Mario Benedetti amb el pròleg i selecció del cantautor Joan Manuel Serrat i un disc de vinil d'El sur también existe', en què Serrat canta poemes de Benedetti.