Illa a Orriols (AC): "No és ningú per donar lliçons de qui és català i qui no"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dijous el discurs de la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, en el ple del Parlament, en el qual la diputada ha acusat el socialista de voler desnacionalitzar Catalunya: "No és ningú per donar lliçons de qui és català i qui no".

En el torn de rèplica a Orriols, el president català ha assegurat que "tothom qui vingui a millorar Catalunya és català i té drets i deures".

Illa també ha respost a Orriols, que ha criticat que la diputada d'ERC Najat Driouech porti hijab al Parlament: "La diputada Najat, que no és del meu partit, no li dona a vostè 10 voltes, no li dona 100 voltes, li dona 1.000 voltes".