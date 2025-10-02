Illa ofereix "tot el suport jurídic" de la Generalitat als catalans de la Flotilla retinguts

Demana a Israel que "garanteixi la seguretat i el retorn" a Catalunya dels membres de la missió
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha compromès aquest dijous "tot el suport jurídic" de la Generalitat als catalans que han format part de la Global Sumud Flotilla i que han estat detinguts per l'exèrcit d'Israel
En unes declaracions davant la premsa des de Roma (Itàlia), on està de viatge oficial, ha explicat que, de comú acord i en col·laboració amb el Govern central, ha demanat al cònsol d'Espanya a Israel, Fernando López de Castro, que quan es pugui entrevistar amb els membres catalans de l'expedició, els transmeti aquesta disposició del Govern.
"Si tenen suport jurídic, ho respecto, però si necessiten assistència jurídica del tipus que sigui, compten amb el Govern de Catalunya per poder-los proporcionar aquesta assistència jurídica", ha dit, alhora que ha explicat que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, contactarà amb els seus familiars per transmetre'ls-ho també.
Ha desitjat que aquesta assistència jurídica no sigui necessària perquè "puguin tornar com més aviat millor a Catalunya", i ha dit que el Govern sap quants catalans van salpar des de Barcelona, però no ha detallat el nombre dels catalans que, actualment, estan retinguts.
"EN CONTACTE PERMANENT"
Illa ha traslladat que els membres de la Flotilla i la seva missió compten amb el suport del Govern, i ha exigit a l'executiu israelià que "respecti el dret internacional i que garanteixi la seguretat i el retorn d'aquests ciutadans" de manera segura.
Ha afirmat que està "en contacte permanent" amb els ministres de Defensa i Exteriors, Margarita Robles i José Manuel Albares, amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb López de Castro, que s'ha desplaçat al Port de Sderot, on previsiblement seran traslladats.
SUSPENSIÓ DEL PLE
Respecte a la suspensió del ple del Parlament d'aquest dijous per aquesta situació, ha considerat que és una mesura proporcionada a la situació actual, i també ha mostrat el seu suport a la declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona.
"Hi ha un parlamentari català, una diputada de la CUP, que forma part d'aquesta expedició. Existeix un regidor de l'Ajuntament de Barcelona que forma part d'aquesta expedició. Hi ha una exalcaldessa de Barcelona que forma part d'aquesta expedició. Em sembla que són mesures proporcionades a la situació que estem vivint, i a les quals dono suport", ha dit.
AGENDA A ROMA
També ha explicat que ha decidit suspendre una conferència que tenia prevista aquesta tarda a la Università de la Sapienza de Roma, per les protestes que s'han convocat al centre educatiu, i en solidaritat amb la reivindicació: "Tampoc no em semblava que procedís fer-la".
Illa té previst reunir-se aquest dijous amb el president de la regió de l'Emília-Romanya, Michaele de Pascale, i entre aquest dijous i divendres assistirà a diferents actes culturals a Roma relacionats amb el mil·lenari de Montserrat i el 40è aniversari del Festival Castell de Peralada, tot i que ha advertit que l'agenda es pot modificar: "Si hi ha esdeveniments que hagin d'alterar l'agenda, l'alteraré"