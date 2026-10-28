Illa ofereix l'ajuda del Govern "en tot el que calgui" després de l'accident ferroviari a Toledo

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert l'ajuda del Govern "en tot el que calgui" després de l'accident mortal pel xoc de dos trens a la província de Toledo.
"Tot el meu suport a les persones afectades i als seus familiars, i als equips d'emergències que hi estan treballant", ha afirmat en un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press.
Dos trens han col·lisionat aquest dimecres a l'estació de la localitat d'Urda (Toledo), i la consellera portaveu del Govern de Castella-la Manxa, Esther Padilla, ha confirmat almenys 10 morts.