Illa ofereix Catalunya per acollir agències de l'ONU "en cas de necessitat"

Defensa la cultura com una font de democràcia i demana governar el món "amb totes les seves llengües"
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert aquest dilluns Catalunya com a seu de "les agències que l'ONU consideri oportunes en cas de necessitat", durant la inauguració del Mondiacult 2025 aquest dilluns al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).
"El món ens pertany a tots. Tots en formem part i l'hem de continuar governant entre tots", ha afirmat durant el seu discurs, per la qual cosa ha rebutjat que es facin passos enrere en els valors que defineixen les societats actuals, en les seves paraules.
Illa ha fet una defensa dels organismes multilaterals com a mecanisme d'entesa entre països i per a la resolució de conflictes: "Quin altre mecanisme hi ha, sinó el consens al voltant de la Carta Fonamental de les Nacions Unides i els drets humans?", s'ha preguntat.
Ha sostingut que Catalunya "està i estarà al costat" dels organismes multilaterals, i ha defensat que ha estat capaç d'establir el diàleg i el multilateralisme com un mecanisme per a l'entesa.
"DAVANT L'ODI"
El president ha assegurat que, malgrat el context internacional, són més els que creuen en la cultura "com a font de democràcia, d'esperança i d'optimisme", i l'ha definit com un antídot davant l'odi.
"Davant la uniformitat, davant l'autoritarisme i davant l'odi, la cultura és l'antídot més eficaç, ja que promou el diàleg i el respecte cap a l'altre. Un món sense diàleg és un món més pobre", ha sostingut.
Ha afirmat que, a més, la cultura ha de ser "un autèntic motor de transformació, prosperitat i convivència", com ho va ser a Catalunya després del franquisme, i s'ha referit al Congrés de Cultura Catalana del 1975, del qual ha recordat que es commemoren els 50 anys aquest any.
DIVERSITAT CULTURAL
Illa s'ha compromès a desenvolupar des del Govern la declaració del Mondiacult 2022, i ha cridat els participants de la conferència a treballar perquè la cultura esdevingui un element essencial de l'estat del benestar.
També ha assenyalat alguns dels principals exponents de la cultura catalana, com la Patum de Berga, els castells, les creacions de l'arquitecte Antoni Gaudí, el patrimoni romà de Tarragona, la rumba catalana i el monestir de Poblet: "Són expressions de la cultura catalana i, per això, universals", ha defensat.
Finalment, ha defensat que el món es governi amb totes les seves llengües, textualment, i ha posat l'accent en el català, llengua en què ha fet gran part del discurs: "Perquè totes les llengües són patrimoni de la humanitat i la base de la nostra humanitat és el respecte cap a la nostra diversitat cultural".