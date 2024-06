Illa sobre un nou model de finançament: "El punt no és tant qui recapta, sinó qui gestiona"

S'obre a un govern de coalició o en minoria i demana a ERC i els Comuns alçada de mires

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que, en vista de la possibilitat de disposar d'un nou model de finançament a Catalunya, "el punt no és tant qui recapta, sinó qui gestiona".

"Segons l'Estatut es podria crear un consorci general tributari que eventualment podria recaptar tots els impostos. Però el punt no és tant qui recapta, sinó qui gestiona, per a què gestiona i com es gestiona. Recaptar està bé, però poso més l'accent en com gestionem això i per a què ho utilitzem", ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Per Illa, caldria gestionar-se a partir de "les singularitats de Catalunya i amb criteris de justícia, sense buscar cap privilegi però sí un finançament just" que permetés a la Generalitat tenir prou recursos per exercir les seves competències amb suficiència financera.

Després de concretar que el finançament és una de les qüestions que hi ha sobre la taula en les negociacions que té amb ERC i els Comuns per aconseguir el seu suport de cara a la investidura, ha evitat parlar de 'concert català' i ha demanat afrontar aquest debat de manera serena, amb arguments i números, a Catalunya i a la resta d'Espanya.

Així, ha reclamat poder-ne parlar sense necessitat de "tirar-se els plats pel cap" ni caure en desqualificacions, i ha defensat el paper que té en tot això el president del Govern central, Pedro Sánchez.

NO PREVEU ANAR A GINEBRA

A més d'expressar la seva confiança en l'equip negociador del PSC, coordinat per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha avançat que no ha tingut "de moment" cap contacte amb la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, i que no té previst anar a Ginebra a visitar-la.

També ha reivindicat novament que la seva investidura és l'única amb opcions de tirar endavant perquè "no hi ha una majoria independentista al Parlament", i que per assolir el seu objectiu ha d'operar amb generositat i flexibilitat.

"PUIGDEMONT NO TÉ CAP POSSIBILITAT"

En conseqüència, ha insistit que una investidura de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, no té marge per prosperar: "Tindrà 74 vots, com a mínim, en contra. Això no dona, per tant no fem perdre el temps a la gent. Puigdemont no té cap possibilitat. Ho he dit en quatre idiomes. No m'abstindré".

Per articular la majoria que vol amb ERC i els Comuns, Illa els ha demanat alçada de mires i ha afegit que està obert a totes les opcions, bé sigui un govern de coalició o un en minoria.

El primer secretari del PSC també ha descartat que Sánchez pugui avançar les eleccions generals, un escenari que creu que no es produirà perquè "no té ni cap ni peus".