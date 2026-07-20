Illa nomena Raúl Moreno conseller de Drets Socials en substitució de Martínez Bravo

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha nomenat aquest dilluns el fins ara secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, com a nou conseller de Drets Socials en substitució de la consellera Mònica Martínez Bravo.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' i ha explicat Illa en una declaració institucional a la Generalitat, el president català ha agraït a Martínez Bravo "la seva dedicació i el seu compromís" en els dos anys que ha estat al capdavant de la cartera i ha assenyalat que amb el relleu es dona continuïtat a la feina de l'exconsellera.
El president català ha expressat que Moreno és una persona amb solvència, integritat i coneixement en l'àmbit social, que ha exercit de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i que també té experiència amb tasques legislatives al Parlament.
Ha destacat que la llarga trajectòria de Moreno a favor de la justícia social ha esdevingut "un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector" i que el Govern comptarà per primera vegada amb un conseller que ha estat educador social.
"Per mi és de gran valor que al llarg dels anys Raül Moreno hagi defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari", ha dit.
DOS ANYS DE POLÍTIQUES
Illa ha apuntat que en els dos anys de Martínez Bravo al capdavant de la Conselleria s'ha consolidat la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el paper de les cures.
El president ha afirmat que el Govern vol per al futur una Catalunya "socialment més igual, més cohesionada i més justa per a tothom" i tenir un sistema de protecció social que estigui a l'alçada dels valors, dels 8 milions de catalans i de les aspiracions de Catalunya.
Segons 'El Periódico de Catalunya', Martínez Bravo deixa el càrrec per motius personals.