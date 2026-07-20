Illa nomena a Raúl Bru conseller de Drets Socials en substitució de Martínez Bravo

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha nomenat aquest dilluns al fins ara secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, com a nou conseller de Drets Socials en substitució de la consellera Mònica Martínez Bravo.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' i ha explicat Illa en una declaració institucional des de la Generalitat, Illa ha agraït a Martínez Bravo "la seva dedicació i el seu compromís" en els seus dos anys al capdavant de la cartera i ha destacat el redisseny del sistema de protecció social com a pilar que assegura que és fonamental de l'estat del benestar.
Illa ha assenyalat que amb el relleu es dona continuïtat al treball de Martínez Bravo i ha expressat que Moreno és una persona amb solvència, integritat i coneixement en l'àmbit social.