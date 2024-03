Illa no pateix "en absolut" per perdre vots pel cas Koldo i critica la "incapacitat" d'Aragonès

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que no l'amoïna "en absolut" perdre votants per l'anomenat cas Koldo, i ha criticat la "incapacitat" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per aprovar els pressupostos.

"No em preocupa en absolut. En primer lloc, perquè crec que el Partit Socialista ha reaccionat amb molta claredat i contundència, apartant aquelles persones que hi podien tenir una participació. I en segon lloc, perquè en la meva etapa al Ministeri de Sanitat es van fer les coses conforme a la llei", ha assegurat l'exministre de Sanitat preguntat per si temia perdre vots per aquest supòsit.

A més a més, el candidat socialista ha carregat contra la "incapacitat" d'Aragonès per aprovar els pressupostos i ha acusat d'"excessiu tacticisme polític d'altres formacions".

Així mateix, preguntat per la recent aprovació de la llei d'amnistia al Congrés, Illa creu que a Catalunya hi ha "un anhel de superació" d'un "període nefast". Tot i així, assegura que pot "entendre que hi hagi persones que tinguin o hagin tingut dubtes sobre aquest assumpte".

D'aquesta manera, ha qualificat la llei d'amnistia com un "exercici de generositat" i ha apel·lat a una "via realista" davant "un projecte irreal" que està, segons ha dit, perdent suports en la societat catalana.

Així, ha assegurat que "Catalunya fa 10 anys que per oportunitats", està "a la cua d'Espanya" en matèria d'educació; "no s'ha fet res" per defensar les energies renovables ni per prevenir el desabastiment d'aigua; i que, "en matèria de seguretat, no estem tampoc bé".