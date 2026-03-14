Illa: "Un no a la guerra és sempre un sí a la pau" i avisa que sense pau no hi ha prosperitat

Defensa la reflexió per governar i transformar, en "un temps d'immediatesa i activisme"
TARRAGONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dissabte que "un no a la guerra és sempre un sí a la pau" i ha advertit que sense pau no hi ha prosperitat.
Ho ha dit en l'obertura de la XXV Escola d'Hivern del PSC que se celebra aquest cap de setmana a Tarragona, on ha retret a Vox i Aliança Catalana que no acudissin aquest divendres a la cimera del Govern i els partits polítics per abordar les conseqüències del conflicte a Orient Mitjà.
"La divisió més important del nostre temps és entre els qui respectem les institucions i els qui denigren les institucions, els qui li falten el respecte", ha dit.
En la seva intervenció, Illa ha defensat la llibertat, igualtat, fraternitat i els drets humans: "Avui cal parlar de drets humans, d'humanisme, de posar a les persones en el centre, pilar de l'acció política. I aquests valors es resumeixen en un no a la guerra i un sí a la pau".
En aquest sentit, ha assegurat que aquests valors tenen un protagonista, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: "Què important és la coherència! Quan no es dubta dels valors, no es cometen errors", ha afirmat.
"REFLEXIONAR PER ACTUAR"
Ha descrit les jornades dels socialistes catalans que comencen aquest dissabte com un espai per reflexionar i aprendre de l'experiència conjunta "en un temps d'immediatesa i activisme" que exigeix parar.
"Reflexionar per actuar, no som un àmbit acadèmic. I actuar per transformar, això és governar", ha dit el president de la Generalitat, qui ha precisat que les grans transformacions no es fan en un dia i que el seu Govern té un esperit de treball basat en una visió a mitjà i llarg termini.
VIÑUALES
L'alcalde de Tarragona, Ruben Viñuales, ha presentat l'acte, dedicat al fundador del PSC, Josep Maria Triginer, mort el passat mes de gener, i ha assegurat que "el socialisme és comunitat, és pensar en col·lectiu, pensar en un interès superior, un interès comú", alguna cosa que fan molt d'a prop el món local.
"El que ens fa diferent és que nosaltres sí pensem en els altres, sense pensar d'on venen i quin codi postal tenen i això no hi ha un altre partit que ho faci", ha dit el primer edil de Tarragona, que ha advocat per recuperar els principis humanistes d'Europa i defensar una Catalunya justa, sostenible i segura.
Viñuales ha qualificat a Pedro Sánchez de referent internacional: "No hi ha hagut ningú al món que hagi alçat la veu com ha fet el nostre president i això parla molt bé d'ell, però també del nostre país".
ÁLVAREZ (UGT)
Per la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, s'ha referit a la resistència del PSC: "Ens hem de sentir molt orgullosos d'aquest partit que treballa per la gent, amb independència de l'origen i la llengua que parla cadascun".
"Tenim per davant reptes molt importants. Segurament no podríem pesar que Espanya viuria una situació com l'actual, és una ginkana i per si no fos poc, arriba Trump i la ultradreta. Però tocant de peus a terra i treballant amb els ciutadans i ciutadans sortirem amb èxit", ha afirmat.
Ha posat en valor la gestió de Pedro Sanchez: "Ha revaloritzat les pensions i ha posat a 4 milions de treballadors amb contracte indefinit perquè vam derogar la reforma laboral de Rajoy, que és la mateixa que planteja Milei a Argentina".
CARLA TRIGINER
En l'acte també ha intervingut la filla de Triginer, Carla Triginer, qui ha explicat que el seu pare va dedicar "tota la seva vida a la política, a estudiar, a investigar, a raonar i debatre per intentar millorar les coses" i, malgrat jubilar-se, va seguir treballant en això.
A la jornada han assistit també el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.