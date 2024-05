Illa no descarta pactar amb Junts després del 12M si no prioritzen la independència

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha afirmat que no descarta pactar amb Junts després dels comicis si no prioritzen la independència: "A qualsevol preu serà molt difícil, però esperarem i a veure per quin camí opten i per què".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a la Cadena Ser recollida per Europa Press, i en preguntar-li per la possibilitat d'una repetició electoral ha assegurat que farà "tot el possible perquè no hi hagi un bloqueig" i formar un govern en el qual es pugui sentir representada la gran majoria de la societat catalana.

També ha situat l'estabilitat, la socialdemocràcia i que es posin "els serveis públics en primer lloc" com els criteris a l'hora de pactar i formar govern després de les eleccions del pròxim 12 de maig.