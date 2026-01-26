Illa no contempla destituir Paneque i aposta per "treballar per les solucions"

Tota l'oposició reclama assumir responsabilitats i diversos partits demanen la seva dimissió
El president de la Generalitat, Salvador Illa, no té damunt la taula destituir la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per la situació de Rodalies, i aposta per "treballar per les solucions".
Així ho han explicat fonts de Presidència a Europa Press, que han dit que Illa "tanca files" amb la consellera, i sosté que és el moment de treballar per les solucions.
Paneque, juntament amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització d'Illa, ha estat la principal cara visible del Govern en la gestió d'aquesta crisi de mobilitat, iniciada dimarts després de l'accident de l'R4 a Gelida (Barcelona).
CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ
La gran majoria de partits de l'oposició han demanat la destitució de Paneque, i també han reclamat cessaments i assumpció de responsabilitats per part del Govern: Junts, ERC, el PP, Vox i la CUP han sol·licitat la dimissió de Paneque.
Els Comuns han avançat que, quan es restableixi la situació, demanaran que s'assumeixin responsabilitats "a banda i banda", sense concretar si el que reclamen és la dimissió de Paneque, mentre que AC ha demanat dimissions immediates dels responsables, en general.
ARA NO PODRIA SER DESTITUÏDA
El cas és que Illa, amb motiu de la seva hospitalització per una osteomielitis púbica, ha delegat les seves funcions de president al conseller de Presidència, Albert Dalmau, per la qual cosa el president legalment no pot destituir Paneque en aquests moments.
Tampoc Dalmau: segons la llei de presidència de la Generalitat i del Govern central, la suplència o substitució del president no permet exercir les atribucions del càrrec relatives a la qüestió de confiança, la designació i la destitució dels consellers o la dissolució anticipada de la legislatura.