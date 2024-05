Illa no aclareix si pactarà amb Junts, mentre Aragonès i Rull es tiren en cara falta d'unitat

Fernández, Garriga i Carrizosa acusen a Illa de dependre de Pedro Sánchez

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, ha evitat aclarir si pactarà amb Junts després de les eleccions d'aquest diumenge, mentre que el president de la Generalitat i cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, i el número tres de Junts+ per Barcelona, Josep Rull, s'han tirat en cara falta d'unitat independentista.

"Deixem que parlin els catalans, i després ja parlarem entre tots", ha sostingut Illa en el debat de candidats organitzat per La Sexta i recollit per Europa Press en preguntar-se-li si descarta pactar amb Junts+.

El socialista ha sostingut que en aquesta legislatura la majoria independentista "no ha funcionat", ha expressat la seva intenció de fer un pas endavant per presentar-se al debat d'investidura i ha instat als independentistes a concretar si bloquejaran o permetran que pugui obrir una nova etapa a Catalunya.

Aragonès tampoc ha concretat si recolzarà a Illa si el socialistes necessiten els vots d'Esquerra per fer-lo president, esgrimint que la qüestió és centrar-se en la necessitat d'acordar un referèndum amb l'Estat, abordar un finançament singular i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana.

FORÇA DE L'INDEPENDENTISME

Davant d'això, Rull ha apel·lat a l'independentisme a aprofitar la "posició de força" que tenen al Congrés per blindar l'autogovern i la sobirania, i ha cridat a la unitat a Aragonès, que ha qüestionat que Junts+ l'hagi practicat en tres darrers anys.

"La unitat es practica", li ha etzibat el candidat republicà al número tres de Junts+, després de recordar-li que van sortir del Govern i que no van recolzar els Pressupostos de 2024.

Malgrat que Rull l'ha acusat d'haver incomplert l'acord que van aconseguir per recolzar la investidura del republicà fa tres anys, ha destacat que ara tenen l'obligació de "recosir la unitat" i oblidar els retrets.

XOC ENTRE ALBIACH I ILLA

La candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, ha assegurat que els únics que han descartat un pacte amb Junts són ells, ha reivindicat la necessitat de configurar un Govern progressista i ha emplaçat a Illa a aclarir amb qui vol formar govern.

A més, ha alertat de la possibilitat de que el candidat socialista s'obri a un pacte amb Junts, al que Illa ha respost: "El PSC encara no ha votat cap pressupost de Junts, com van fer vostès amb Quim Torra i en altres ocasions".

Des de la CUP, la candidata Laure Vega ha acusat al PSC de ser "la filial més de dretes del PSOE juntament amb Junts", i ha posat l'accent de possibles pactes en temes de programa com el rebuig a l'Hard Rock, a un turisme massificat o a combatre la crisi climàtica.

PP, VOX I CS

El candidat del PP a les eleccions, Alejandro Fernández, ha retret a Illa haver decidit que els seus socis preferents seran "els separatistes de Carles Puigdemont i ERC", i l'ha acusat de mentir als catalans per recolzar els pressupostos d'Aragonès i l'amnistia, entre altres qüestions.

També ha receptat "humilitat" a Illa i ha constatat que va guanyar les últimes eleccions catalanes pero que no va poder governar perquè així li va ordenar el president del Govern, Pedro Sánchez, segons ell.

"Les decisions que afecten a Catalunya es prendran a Catalunya", li ha respost el candidat socialista, que ha retret a Fernández que l'hagi acusat de mentir, a més de considerar que la recepta del PP és Vox.

Per al candidat de Vox, Ignacio Garriga, el PSC és "un partit separatista més" que, encara que no aclareixi si pactarà amb Junts i ERC, creu que Illa representa el mateix que ells.

Per això, ha apel·lat a "passar pàgina" de les polítiques protagonitzades per Illa i a ser una alternativa a Catalunya.

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, també ha acusat al cap de llista del PSC de "dependre" de Pedro Sánchez, que creu que no li deixarà ser president de la Generalitat para no perdre el suport d'ERC i Junts en el Congrés.

A més, ha aprofitat per carregar contra el partit de Fernández, i en concret contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per les "reunions" mantingudes amb Junts, alguna cosa que Cs no farà, ha apuntat.