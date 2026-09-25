Illa i Niubó es reuneixen amb els partits a la Generalitat en la cimera educativa

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, es reuneixen aquest divendres amb els partits a la Generalitat en la cimera per afrontar la crisi educativa.
La reunió arriba en un context marcat per les vagues del sector el curs passat i durant l'inici d'aquest, la polèmica de les proves PISA i els recents anuncis per part de la Generalitat de prohibir la intel·ligència artificial a les escoles abans dels 14 anys i de treballar amb l'horitzó d'arribar al 6% del PIB en educació, entre d'altres.
La cimera amb els grups polítics, que pretén acordar mesures concretes i consensuades per afrontar la crisi educativa, es desenvolupa en paral·lel al debat impulsat pel Govern en el Consell d'Educació de Catalunya, amb l'objectiu d'assolir un nou pacte educatiu a Catalunya.