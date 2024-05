Illa nega que Sánchez volgués adulterar la campanya i ja compartiran un míting dijous

El president espanyol l'acompanyarà dijous a Sant Boi i dissabte a Montmeló (Barcelona)

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha negat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, faci servir la denúncia a la seva dona per adulterar la campanya: "Es confon completament qui pensa això, a més que jo crec que també és una falta de respecte cap a un període de reflexió que ha comunicat a la ciutadania", i ha afegit que ja compartiran un míting dijous.

Així s'ha expressat en una entrevista d'Europa Press aquest dimarts, en la qual ha celebrat la continuïtat de Sánchez: "Estic content que hagi decidit continuar, perquè és garantia de seguir avançant econòmicament i socialment, a Espanya i a Catalunya. A Catalunya ens ha anat molt millor amb governs encapçalats per Pedro Sánchez".

Illa rebutja que la decisió del jutge d'admetre a tràmit la denúncia de Manos Limpias contra la dona de Sánchez basada en retalls de premsa es tracti d'un cas de lawfare, però "és una decisió des del punt de vista jurídic més que discutible".

En preguntar-li per si el casos de Sánchez es poden comparar amb els de l'exlíder de Podem Pablo Iglesias, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el del president català, Pere Aragonès, ha dit que "el cas de Sánchez no és aïllat".

"Hi ha efectivament altres dirigents polítics i altres persones que per manifestar la seva manera de pensar també han patit conseqüències d'aquesta falta de respecte", però veu com un punt diferencial la reflexió individual de Sánchez perquè ha obert una reflexió col·lectiva.

SÁNCHEZ NO HA "DESVIRTUAT" LA SEVA CAMPANYA

Illa ha apuntat que, més enllà que la decisió de Sánchez centrés l'atenció dels primers dies de campanya, el PSC ha mantingut el seu esquema: "Hem continuat explicant el nostre plantejament, no sento que hagi desviat ni desvirtuat la nostra campanya".

De fet, ha celebrat que Sánchez l'acompanyarà en els actes del PSC de dijous i dissabte a Sant Boi de Llobregat i a Montmeló (Barcelona), com s'havia previst abans de la campanya: "Sempre és una bona notícia, sempre ens fa il·lusió que pugui participar en aquesta conversa pública que és la campanya electoral".

"LÍMITS DE LA POLÍTICA"

Així mateix, ha sostingut que la decisió del president "ha tingut com a efecte positiu l'obertura d'una reflexió col·lectiva sobre el que és la política i els límits de la política" i ha criticat maneres de fer política que consisteixen, segons ell, a deshumanitzar l'adversari.

El primer secretari dels socialistes catalans ha negat que Sánchez quedi afeblit després dels cinc dies de reflexió, i ha instat a deixar de practicar la política "de la justícia" i la desqualificació.

"Tothom sap quin llenguatge i quin comportament tenen certes persones. No vull assenyalar, simplement vull fer una crida a favor d'una determinada manera de fer política", ha conclòs.