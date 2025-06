Illa nega l'espoli sobre Sixena: "El que no deixaré és que es parli malament de Catalunya i del MNAC"

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet costat aquest dimecres al que decideixi el patronat del MNAC respecte a la sentència del TS sobre les pintures de Sixena, ha negat que hi hagués un espoli i ha defensat la tasca de conservació del museu: "El que no deixaré és que es parli malament de Catalunya i del MNAC".

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat que durant la Conferència de Presidents va transmetre al president d'Aragó, Jorge Azcón, que no té "per costum incomplir les sentències", tot i que esperarà a la reunió del patronat del MNAC.

Ha afirmat que ha de ser respectuós amb la sentència però ha afegit que la tasca del MNAC és magnífica: "Ho he deixat clar a qui ho havia de deixar clar. Aquí no hi havia espoli ni res de tot això".

"Aquí es va fer un treball de conservació d'unes pintures que avui no hi serien. I que s'han conservat i s'han respectat i s'han curat, i mai el MNAC ha posat en qüestió la propietat d'aquestes pintures. Ha fet una inversió important per poder conservar-les", ha afegit.