Illa nega "completament" una crisi de Govern i no se sotmetrà a una qüestió de confiança

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat "completament" una crisi de Govern arran de la crisi a Rodalies després de l'accident mortal de Gelida (Barcelona), i ha dit que no se sotmetrà a una qüestió de confiança com li demana Junts.
En una entrevista aquest dimarts de Tv3, Catalunya Ràdio i 3Cat recollida per Europa Press, ha argumentat que no considera que la decisió que va prendre el Parlament d'investir-lo com a president "estigui en dubte".
Illa també ha reivindicat la gestió de la crisi de Rodalies que ha fet la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i ha lamentat que el Parlament l'hagi reprovat i que els grups demanin que dimiteixi: "Ha donat la cara, ha donat explicacions".
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)