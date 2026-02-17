Publicat 17/02/2026 22:42

Illa nega "completament" una crisi de Govern i no se sotmetrà a una qüestió de confiança

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imatge d'arxiu.
Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat "completament" una crisi de Govern arran de la crisi a Rodalies després de l'accident mortal de Gelida (Barcelona), i ha dit que no se sotmetrà a una qüestió de confiança com li demana Junts.

En una entrevista aquest dimarts de Tv3, Catalunya Ràdio i 3Cat recollida per Europa Press, ha argumentat que no considera que la decisió que va prendre el Parlament d'investir-lo com a president "estigui en dubte".

Illa també ha reivindicat la gestió de la crisi de Rodalies que ha fet la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i ha lamentat que el Parlament l'hagi reprovat i que els grups demanin que dimiteixi: "Ha donat la cara, ha donat explicacions".

