Illa nega "cap negligència del Govern" en l'incendi de les Gavarres

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que s'hagi produït "cap negligència del Govern" en l'incendi al massís de les Gavarres que es va originar a la Bisbal d'Empordà (Girona), arran de la detenció d'un operari d'una empresa subcontractada per la Generalitat que va fer servir una radial que podria haver estat l'origen del foc.
En la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres, els grups del PSC-Units, Junts, els Comuns i la CUP han preguntat a Illa per la gestió dels incendis i, a més del president Illa i el del Parlament, Josep Rull, diversos diputats han expressat la seva solidaritat amb els afectats i amb els equips d'emergència, i han demanat prudència als ciutadans.
"Tenim uns dies per davant complicats. L'onada de calor no acaba aquesta setmana. La previsió meteorològica ens diu que la setmana vinent hi haurà una onada de calor fins i tot més intensa que aquesta", ha advertit Illa.
INCENDI DE LES GAVARRES
En la seva intervenció, la presidenta de Junts a la cambra catalana, Mònica Sales, ha apuntat a la responsabilitat del Govern: "Hi ha focs que no es poden evitar, però les negligències sí. En el cas de les Gavarres, amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, per què el Govern no va donar cap instrucció a les empreses subcontractades per suspendre immediatament els treballs que van provocar l'incendi?".
Illa ha replicat que no hi ha hagut cap negligència per part de l'executiu: "Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha una sèrie de condicions que s'han de complir, entre les quals no utilitzar radials per fer treballs de manteniment".
Ha assegurat que l'executiu ha actuat amb transparència, que des del primer moment es va informar de la possible causa de l'incendi i, després que l'operari hagi passat a disposició judicial, ha promès que s'arribarà "fins al final" en la investigació dels fets.
"Això correspon al poder judicial, però el Govern no ha comès cap imprudència. Cap negligència", ha insistit.
"ALGUNA COSA HA FALLAT"
Sales ha lamentat que el Govern s'"excusés" en que la prohibició d'aquests treballs ja s'inclou en els plecs de contractació, i s'ha preguntat si l'executiu no va fer res més ni va garantir que es complien aquestes restriccions.
"Havien de reforçar la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien. És evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per la Generalitat provoquen un greu incendi", ha expressat.
Ha dit que jurídicament l'argument que defensa els pot servir com a defensa, però que políticament no; ha justificat la petició de compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i ha reclamat exemplaritat "perquè una negligència així no es torni a repetir".
AEROPORT DE BARCELONA
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha qüestionat el compromís d'Illa en la lluita contra el canvi climàtic per la seva aposta per ampliar l'Aeroport de Barcelona i allargar la B-40: "Si li dic renovables, vostè em dirà que està molt ocupat i preocupat. Però van vostès desesperadament lents", ha lamentat.
Illa ha recordat a Albiach que l'ampliació comporta un compromís ambiental de reducció d'emissions, i que no veu incompatible "combinar la lluita contra el canvi climàtic amb la generació de prosperitat", que passa, a parer seu, per dotar Catalunya de millors infraestructures de mobilitat com l'aeroport.
"CANVI DE MENTALITAT"
Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit a Illa que ha d'anar "molt més allà de repetir que cal gestió forestal" i parlar d'un canvi de model que no passi perquè Catalunya aculli més turistes ni esdeveniments com la visita del Papa o el Tour de França.
"Cal cuidar, gestionar i netejar el bosc. I no pot ser una càrrega, ha de ser un treball digne. Si volem boscos resilients, necessitem un món rural viu. Per això aplaudir els Bombers és un acte de justícia, però seria més útil escoltar-los. I miri, senyor Illa, aquest any, de nou, anem tard", ha expressat.
El president ha replicat que no veu cap relació entre la visita del Papa i el canvi climàtic, però ha coincidit en la necessitat d'un canvi de mentalitat en la gestió forestal de Catalunya: "Existeix una visió massa urbana dels boscos. Hi ha gent que s'esglaia quan es gestiona un bosc fent tales selectives d'arbres".
NEGACIONISME CLIMÀTIC
Finalment, el president del PSC-Units, Ferran Pedret, ha centrat la seva intervenció a assenyalar que el canvi climàtic "ja no és una amenaça a l'horitzó", sinó una realitat, i ha criticat que hi hagi formacions polítiques que el continuïn negant.
"No sé si ho fan cínicament i en defensa de foscos interessos inconfesables o per estultícia, però, en qualsevol cas, fan molt mal a la societat", ha reflexionat.
Illa ha coincidit en la crítica al negacionisme climàtic: "Alguns encara avui neguen el canvi climàtic. Alguns encara avui fan discursos anticientífics, antivacunes", i ha dit que davant la nova realitat climàtica s'han de prendre mesures i fer-hi front amb realisme.
Albiach ha sostingut que és un model dels anys 80 del segle passat i li ha demanat rectificar, i Illa ha respost: "Espero que tothom sigui assenyat quan plantegem propostes d'implementació d'energies renovables en el conjunt del territori. Tothom és tothom, també vostès".