BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat aquest dimecres que s'amagui i no haver donat la cara davant els problemes a la xarxa de Rodalies, i ha recordat que va demanar disculpes des de Perpinyà (França) i que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat comparèixer davant el Parlament per donar explicacions: "Resoldre Rodalies no serà fàcil, però ho resoldrem".

Ho ha dit en resposta a una pregunta del portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, en la sessió de control a Illa, en la qual el diputat de Junts ha acusat el president d'amagar-se davant "la crisi ferroviària" i li ha retret que no hagi demanat comparèixer davant la cambra catalana a petició pròpia.

"Segur que tinc molts defectes i que vostè estarà sempre atent per assenyalar-los, però no comptaria entre els meus defectes el fet d'amagar-me", li ha respost Illa, en un intercanvi que s'ha produït després que el Parlament hagi rebutjat la compareixença d'Illa per les incidències a Rodalies sol·licitada per Junts, sobre les quals el president preveu donar explicacions en un ple monogràfic el pròxim 25 de març.

Illa ha reconegut que Rodalies té "molt recorregut de millora", i ha defensat que s'estan fent inversions en aquesta infraestructura, que també poden afectar el servei.

"No podem anar a un ritme superior d'inversions si volem mantenir la xarxa en funcionament", i ha dit textualment que s'ha de parar molta més atenció a com es compatibilitzen aquestes inversions.