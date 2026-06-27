Illa mostra suport total a Sánchez i insta el PSOE a mirar endavant amb "la cara ben alta"

Jesús Hellín - Europa Press
"El cost personal que està patint mereix lleialtat per part de tots"
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte davant del Comitè Federal del PSOE que recolza "completament, sense matisos" el discurs del secretari general i president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha demanat mirar cap endavant.
"Em sento orgullós de ser socialista. La cara ben alta. Ni ens dobleguen ni ens callen", i ha afegit que el diagnòstic ja està fet i per tant cal centrar-se en per què seguir i per a què, informen fonts del PSC.
Ha instat tots els socialistes a sentir respecte pels propis valors, respecte a la veritat, lleialtat al projecte, orgull i integritat: "La pregunta no és 'Com no seguirem? La pregunta és 'Com no guanyarem?".
En apel·lar a la lleialtat, ha demanat tenir-la al projecte polític, als valors, al partit i també al secretari general, perquè "el cost personal que està patint mereix lleialtat per part de tots".
DAVANT LA DESINFORMACIÓ, VERITAT
També ha destacat que "davant de tant soroll i desinformació, no hi ha millor relat, millor narrativa, que la veritat dels fets", i en demanar integritat ha defensat admetre els errors i corregir-los, ja que no hi ha organitzacions perfectes, però sí fidels als seus principis.
"Em sento orgullós de ser socialista. La cara ben alta. Ni ens dobleguen ni ens callen", i ha instat a seguir endavant per generar prosperitat i riquesa a Espanya.
"NOSALTRES, AMB ELS TREBALLADORS"
Ha parafrasejat el ministre socialista Ernest Lluch en defensar que el PSOE porti la màxima igualtat i fraternitat a la gent, i ha afegit: "Quin és el model? Em nego a que sigui el dels tecnoligarques. Nosaltres, amb els treballadors, amb la gent del carrer", per objectius com habitatge, clima, seguretat i acolliment a l'immigrant.
Illa veu necessari traslladar-ho als programes de govern dels municipis, autonomies i Govern d'Espanya, i "triant companys que representin el conjunt de l'organització".
"Ho farem amb ofici polític. Sense por a res. Amb l'aval del que hem fet, amb esperança", ha afegit.