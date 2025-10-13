Illa mostra el seu suport i "solidaritat" amb els afectats per les pluges a Tarragona

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat aquest dilluns el seu suport i "solidaritat" amb els afectats per les pluges que afecten algunes comarques del sud de Tarragona i ha expressat que segueix, en paraules seves, molt pendent de la situació a diverses comarques, especialment al Montsià (Tarragona).
"Tot el meu suport a les famílies afectades per aquestes pluges torrencials i tota la meva solidaritat amb les quals encara no han pogut tornar a casa", ha dit en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Illa ha agraït als serveis d'emergències i als alcaldes la seva tasca "en aquests moments complicats" i ha assenyalat que a les 8.00 hores participarà en el Consell Assessor del Pla Inuncat, a Tortosa (Tarragona).