Illa mostra el seu suport a Montero i López a liderar el PSOE a Andalusia i Madrid

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat aquest dissabte el seu suport a la vice-presidenta primera del Govern central, ministra d'Hisenda i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero, i al ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, perquè liderin els socialistes a Andalusia i Madrid, respectivament, i construir una "Espanya millor".

"La millor Espanya necessita la millor Andalusia, que governarà María Jesús Montero; la millor Espanya necessita el millor Madrid, que governarà Óscar López", ha defensat en el Consell Nacional del PSC celebrat a la seu del partit a Barcelona.

Ho ha dit després que diversos ministres, entre ells Montero i López, s'han postulat per liderar federacions socialistes a diverses comunitats autònomes.

"El PSC fa i farà tot el que pugui per ajudar aquesta Espanya millor, aquesta Andalusia millor i aquest Madrid millor", ha afegit.

MINISTRES I SECRETARIES GENERALS

Montero i el catedràtic de la Universitat de Sevilla Luis Ángel Ferro han estat els únics militants que han formalitzat la seva precandidatura a la Secretaria General del PSOE d'Andalusia.

El mateix Ferro ha considerat aquesta setmana que Montero hauria de deixar els seus càrrecs si "de debò" aspira a liderar el partit a Andalusia.

Per la seva banda, López opta a ser el substitut de Juan Lobato al PSOE de Madrid, i assegura que els socialistes estan fent una aposta contundent encara que amb "riscos" per recuperar territori, textualment, davant del context de diversos ministres presentant les seves candidatures per encapçalar comunitats autònomes.