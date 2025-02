Illa mostra el seu "profund i emocionat agraïment" a Andic per contribuir a millorar Catalunya

Ruiz (Mango) el defineix com un "autèntic visionari"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu "profund i emocionat agraïment" al fundador de Mango, Isak Andic, per la seva contribució a fer una Catalunya millor, en les seves paraules, en el lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat a títol pòstum.

Ho ha dit aquest dilluns en l'acte, en el que també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president i ceo de Mango, Toni Ruiz, i el president executiu de Puig i amic íntim d'Andic, Marc Puig.

Han assistit el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto; els consellers Miquel Sàmper, Berni Álvarez, Olga Pané, Albert Dalmau, Alícia Romero, Esther Niubó, Mònica Martínez, Eva Menor, Xavier Vila, Jaume Duch i Sònia Hernández; els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i José Montilla; els tinents d'alcalde Maria Eugènia Gay i Jordi Valls; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el líder del PP Daniel Sirera.

També el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de Pimec, Antoni Cañete; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el president de Banc Sabadell, Josep Oliu; el president d'Aena, Maurici Lucena; l'advocat i expolític Miquel Roca Junyent; el president de Família Torres, Miguel A. Torres; el publicista Lluís Bassat, i l'escultor Jaume Plensa, entre d'altres.

Illa, que ha lliurat la condecoració a Ruiz, ha assegurat que la d'Andic és "una de les trajectòries vitals i projectes empresarials que més prosperitat" han generat per a Catalunya, Espanya i Europa.

"És un exemple de com persones vingudes de fora fan gran el país", ha dit Illa, que ha posat en valor que Andic era una persona discreta que, textualment, preferia que fos la seva feina qui parlés per ell.

El president també ha destacat l'esperit emprenedor, el sentit de la justícia i la implicació amb Barcelona i Catalunya del fundador de Mango, així com el seu treball filantròpic.

RUIZ

Ruiz ha recollit el reconeixement en nom de la família i ha dit que Andic va ser "un autèntic visionari" que va aconseguir crear una empresa referent i mundialment coneguda.

Ha destacat el compromís del fundador de Mango amb el progrés econòmic, social i cultural de Catalunya, "creant riquesa i ocupació" i col·laborant amb entitats socials.

El ceo de l'empresa ha assenyalat que el somni d'Andic era que el seu èxit empresarial "servís d'exemple d'esperit emprenedor" i ha explicat que estava convençut que amb més iniciatives empresarials, la societat seria millor.

Ha destacat la capacitat de lideratge i l'empatia, proximitat i altruisme d'Andic, així com els valors de generositat i tenacitat que tenia.

COLLBONI

Collboni ha assegurat que Andic va fer grans a Barcelona i Catalunya i l'ha definit com "un home discret, amable, intel·ligent i brillant".

Ha explicat que oferia "confiança i compromís", dues virtuts que ha dit que són imprescindibles en qualsevol societat.

"Andic va contribuir com a pocs a construir una ciutat que recuperés l'ambició i es pensés sense límits", ha afegit Collboni.

PUIG

Puig ha realitzat la glossa d'Andic, del que ha dit que la seva pèrdua va ser com "un cop de puny a l'estómac, dels que et deixen sense respiració i et buiden els pulmons".

Ha assegurat que l'atribut que millor el descrivia era la generositat, tant moral com material, i ha explicat que "atribuïa els seus èxits als altres".

Puig ha assenyalat que Andic tenia "un ull clínic" que no deixava escapar cap detall i una avidesa insaciable, en les seves paraules, per aprendre, així com la capacitat de saber el que és bonic, talents que ha dit que són innats.

Ha destacat la capacitat de lideratge natural del fundador de Mango i ha subratllat que va ser tant emprenedor com empresari, i ha demanat que ambdues figures siguin ben vistes per la societat.