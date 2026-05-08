Illa mostra decepció amb Feijóo i Abascal i els acusa de "confrontar" en la crisi

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat decebut amb la posició del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal, per la seva posició i la dels seus partits amb el Govern central per la gestió de la crisi de l'hantavirus, i els ha acusat de "confrontar".
"És clau i és difícil saber fer oposició. Tenim un manual de com no s'ha de fer: el senyor Feijóo i el senyor Abascal, que fan sempre el mateix, sempre confrontar, sempre confrontar", ha dit en una entrevista aquest divendres a la Cadena Ser recollida per Europa Press.
El també exministre de Sanitat durant la covid-19, ha dit que les crítiques de l'oposició "malauradament" li recorden a les quals ell mateix va rebre durant la pandèmia, ha lamentat el soroll i la confusió que s'està generant, i ha cridat a actuar amb lleialtat institucional i seguint els criteris de la ciència.
"El senyor Feijóo, un cop més, a mi em decep. A mi em decep perquè aquesta situació requereix un mínim sentit de la responsabilitat, et porta a actuar amb lleialtat i a fer confiança a les autoritats sanitàries", ha afegit.
Sobre la decisió que el vaixell que és el focus de la infecció fondegi a les Illes Canàries, ha valorat que es pren seguint criteris científics i no polítics, i sobre la base del sentit comú: "Hi ha uns convenis internacionals, uns drets que cal respectar, i cal actuar amb humanitat. I si les Canàries i Espanya tenen les capacitats sanitàries que altres països malauradament no tenen, doncs cal actuar en coherència amb això".
Finalment, ha dit que ell mateix ha estat en contacte tant amb la ministra de Sanitat, Mónica García, com amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i que el Govern està en contacte amb els ciutadans catalans del vaixell i "seguint la situació".