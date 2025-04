Illa mostra "consternació" per l'accident a Nova York en què ha mort una família catalana

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat la seva "consternació" per l'accident aeri d'un helicòpter turístic en el riu Hudson de Nova York (EE.UU) d'aquest dijous on han mort sis persones, cinc de les quals membres d'una família catalana, i ha posat la Generalitat, en paraules seves, a servei i disposició dels familiars de les víctimes.

"Consternació i reflexió que la vida no està a les nostres mans i que et colpeja de la forma més inesperada i de la forma més dura quan menys ho esperes", ha dit aquest divendres en declaracions a la premsa a Milà (Itàlia) on la Generalitat assumeix aquest matí la presidència per al període 2025-2026 de la xarxa de cooperació Quatre Motors per a Europa.

Preguntat per si el Govern ha rebut mostres de condol per part de l'administració nord-americana, ho ha negat ja que "fa molt poques hores" de l'accident.

Ha agraït els missatges de tant l'administració nord-americana com el Govern central per "facilitar en tot el possible la repatriació dels cadàvers i ajudar en tot el possible".

"Crec que davant d'una situació d'aquest tipus tots reaccionem com hem de reaccionar, que és amb consternació i fent tot el que es pugui fer per millorar el dolor que és molt el que es genera en aquestes circumstàncies", ha expressat.