Illa mostra "confiança a arribar a bon port" en la negociació de pressupostos i finançament

TARRAGONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat aquest dissabte amb "confiança a arribar a bon port" respecte a les negociacions per aprovar uns pressupostos a Catalunya de cara al 2026 i per acordar el finançament singular.
En el marc de la conferència "Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida", des de Reus (Tarragona), ha assegurat que el Govern treballarà per preservar l'estabilitat i complir els pactes i els acords.
Ha apel·lat, en les seves paraules, a posar l'interès general i el ben comú per sobre de tot: "Aquest és el camí i el mètode, no tinc cap dubte, que ens permetrà aconseguir el nou finançament per a Catalunya i dotar el país del pressupost que necessitem".
"Estem fent tant treball com podem", ha dit, i ha insistit a posar el focus en l'estabilitat i el que qualifica de generació de prosperitat.
HABITATGE
També s'ha volgut referir a l'habitatge que, ha dit, "és la principal preocupació dels catalans i el principal factor de desigualtat", i ha reiterat que per solucionar aquesta problemàtica és necessari un canvi de paradigma, textualment.
Així, ha defensat l'acció del Govern i ha destacat que es posarà en marxa "un nou acord de país per l'habitatge per activar de manera imminent els planejaments urbanístics en tot el país i disposar de més sòl".
En aquesta línia, ha defensat que generar prosperitat no serveix si no es garanteix "l'accés a l'habitatge com un dret i no com un negoci especulatiu".
POLÍTICA D'"ESPERANÇA"
D'altra banda, ha criticat als que "opten per un debat públic de falsa indignació, de confrontació, d'inestabilitat i de por" i ha defensat omplir el debat públic d'esperança, en les seves paraules.
Ha citat com a exemple de "esperança de la política" els últims resultats electorals a Estats Units, en estats com Virgina o Califòrnia, ha assegurat.
També ha volgut destacar que en l'àmbit econòmic creu que Catalunya "avança pel bon camí" i ha explicat que ha crescut un 2,4% en el tercer trimestre de 2025 en comparació amb l'any passat.
"Ara hem d'aconseguir, aquest és el repte, que aquest creixement arribi a les butxaques de les famílies i que el PIB per càpita augmenti més", ha afegit.
INVERSIONS A TARRAGONA
Sobre l'àrea de Tarragona, ha destacat que és una de les "àrees industrials, logístiques i portuàries més importants d'Espanya i d'Europa", i ha explicat que el Govern està treballant per transformar la indústria petroquímica i garantir la seva competitivitat i per impulsar el corredor ferroviari entre Tarragona, Lleida i Saragossa, entre altres actuacions.
També ha subratllat la construcció d'una nova estació d'autobusos a Reus i les "oportunitats del patrimoni cultural del Camp de Tarragona" pel que, diu, han creat el Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco.