Illa i Morant exposen a Lula el sistema de recerca català i visiten el BSC

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, han visitat amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), i li han presentat el sistema de recerca de Catalunya.
La visita s'ha produït aquest divendres a la tarda a Barcelona, després de la cimera Espanya-Brasil que ha presidit Lula al costat del president espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Pedralbes, i també hi ha assistit la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, han informat fonts del Govern.
Illa ha posat en relleu la governança pública del BSC, que gestionen el Govern central i el de la Generalitat, i ha defensat davant Lula que és una manera de garantir que es posa "la tecnologia al servei de l'interès comú".
El president ha obsequiat Lula durant la visita amb la figura d'un drac d'Antoni Gaudí, i amb dos llibres.
El primer és 'Teoría de la seguridad jurídica', del jurista constitucional brasiler Humberto Ávila, editat per la Càtedra de Seguretat Jurídica de la Universitat de Girona, que col·labora estretament amb institucions brasileres; i el segon 'Prova sense convicció', del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director d'aquesta càtedra, traduït al portuguès i que s'utilitza per a la formació de juristes i jutges al Brasil.