Illa, Morant i Collboni visiten junt amb Sheinbaum el Barcelona Supercomputing Center

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visiten aquest diumenge amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, el Barcelona Supercomputing Center (BSC).
A la visita també ha acudit la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, a més del portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, i el cantant Joan Manuel Serrat.
En declaracions als mitjans a la seva arribada, Illa s'ha mostrat molt content amb la visita de la presidenta mexicana i ha afegit que l'objectiu és demostrar les instal·lacions "de primer nivell" del BSC.
Per la seva banda, Morant ha qualificat de molt important aquesta visita i ha reivindicat que "la ciència pública és una manera també de construir democràcia, de construir pau, de treballar en la cooperació i en el multilateralisme", a més de recordar la col·laboració que es produeix entre els dos països en àmbits com la intel·ligència artificial a través del BSC.
Collboni ha remarcat que les relacions entre Espanya i Mèxic són de "gran profunditat" i ha posat en valor la visita de Sheinbaum que, ha dit, és una gran notícia que celebren amb molta il·lusió.
La visita de Sheinbaum es produeix després de la seva participació aquest dissabte a Barcelona a la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, on la mandatària mexicana va assegurar que no hi ha una crisi diplomàtica amb Espanya, però va recalcar la importància de reconèixer "la força dels pobles originaris" per a Mèxic.