BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enaltit el jurista i expolític Miquel Roca després de reunir-se amb ell aquest divendres al Palau de la Generalitat, l'últim dia de la campanya electoral: "La seva trajectòria ens recorda que Catalunya avança quan aposta per l'acord, el rigor i la mirada llarga".
"Gràcies per tants anys de servei al país", ha dit en una publicació a X recollida per Europa Press, després de la trobada amb un dels fundadors de CDC i un dels pares de la Constitució.
Tot i que Roca no ha explicitat el seu suport directe als socialistes, el maig de 2024 i a pocs dies de les eleccions al Parlament, Roca també es va reunir amb Illa, com ha fet en aquest cas, a dos dies de les eleccions generals.