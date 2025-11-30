Illa a Mèxic: "Catalunya i Mèxic hem de donar exemple d'una nova fraternitat"

GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU CARBONELL
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest diumenge a Ciutat de Mèxic un homenatge als exiliats catalans, on ha defensat: "En el món agressiu que alguns ens volen imposar, Catalunya i Mèxic hem de donar exemple d'una nova fraternitat", i també entre Catalunya i Llatinoamèrica.
"La Catalunya que volem projectar al món és una Catalunya solidària i compromesa amb la dignitat humana", ha dit en el primer acte institucional del seu viatge oficial a Mèxic que va començar dissabte, informa la Generalitat en un comunicat.
També ha defensat una Catalunya que "assumeixi la seva part de responsabilitat global, una Catalunya que no es tanca en si mateixa, sinó que s'obre, participa i col·labora".
"Sense memòria no podem construir futur, perquè tenim el deure recordar els qui es van sacrificar perquè avui visquem en democràcia", ha afegit.
"NO VOLEM MIRAR A UN ALTRE COSTAT"
I ha defensat afrontar els problemes: "No volem mirar a un altre costat quan passen desgràcies a Gaza o a Ucraïna", sinó ser a l'altura de Mèxic amb el seu compromís i generositat d'acollir els exiliats per la Guerra Civil, ha dit.
Per això, s'ha mostrat obert a ajudar: "Volem que, si algun dia algú ho necessita, trobi a Catalunya el mateix que nosaltres trobem aquí: dignitat, respecte i esperança".
També hi han parlat Cuauhtémoc Cárdenas, fill del president de Mèxic en 1934-40 Lázaro Cárdenas; Jaume Coll, editor de Josep Carner; Rosa Maria Duran Gili, exiliada i filla d'Ot Duran, procurador de la Generalitat; Mari Carmen Serra Puche, neta del polític i filòsof Jaume Serra i Húnter, i els besnets del president Lluís Companys Montserrat, Lluís i Maricel Cayuela Gally, entre altres.