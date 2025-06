Illa s'obre a "mecanismes" perquè la Generalitat participi en la governança de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat aquest dimecres partidari de buscar mecanismes perquè la Generalitat participi en la governança de l'Aeroport de Barcelona: "Naturalment que m'agradaria que poguéssim buscar mecanismes en els quals puguem tenir un seguiment més minuciós d'aquesta infraestructura".

Ho ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que la decisió d'ampliar la infraestructura ha comptat amb la implicació de la Generalitat, per l'impacte ambiental, i en què ha destacat la relació fluïda que manté amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i amb Aena: "No fan res que no hagin compartit".

Illa ha assegurat que el presentat aquest dimarts no incompleix els seus acords d'investidura amb ERC i els Comuns, però que és una decisió que ha de prendre el Govern, i que ell personalment no es perdonaria no haver pres: "Volem ser líders econòmicament a Espanya i a Europa".