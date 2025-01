Illa, Mazón i Chivite demanen conjuminar esforços per impulsar la mobilitat elèctrica

Destaquen la col·laboració entre territoris i amb el sector

El president de la Generalitat, Salvador Illa, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i la presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, han coincidit en la petició de conjuminar esforços entre les administracions i el sector i entre territoris per impulsar la mobilitat elèctrica.

Ho han dit aquest dilluns en un acte a la Casa Seat de Barcelona per a l'impuls de la mobilitat elèctrica a Espanya, en el qual també han participat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el CEO de Seat, Wayne Griffiths, el president de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, i el CFO de PowerCo Spain, Javier Rivera.

En l'acte també hi han assistit el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; la secretària d'estat d'Indústria, Rebeca Torró, i el president del comitè intercentres de Seat, Matías Carnero, entre d'altres.

Illa ha dit textualment que amb la política basada en pactes i acords s'aconsegueixen més coses, Mazón ha afirmat que la unió d'esforços ha estat "el camí triat" per part de tothom, mentre que Chivite s'ha mostrat disposada al diàleg i la col·laboració, eines que mai fallen, ha valorat.

SALVADOR ILLA

Illa s'ha mostrat "molt feliç" d'acollir a Catalunya la signatura del manifest i d'acollir Hereu, Mazón i Chivite, perquè és la comunitat autònoma que va ser bressol i motor de la industrialització d'Espanya al segle XIX, i que ho vol tornar a ser al segle XXI, en les seves paraules.

S'ha mostrat satisfet de participar i de fer efectiva "la col·laboració entre les comunitats autònomes, el Govern d'Espanya i empreses com Seat" i ha dit textualment que la col·laboració és el mètode que necessiten els grans reptes.

També ha afirmat que l'electrificació és clau per a la lluita contra el canvi climàtic, cosa de la qual, ha dit, Mazón ha estat testimoni "d'una manera colpidora", en referència a la dana que va afectar la Comunitat Valenciana.

CARLOS MAZÓN

Mazón ha dit que la signatura de la declaració és una oportunitat per enfortir la col·laboració públic-privada i per "forjar relacions sòlides entre territoris, administracions i empreses".

Ha dit que la sobirania que més li interessa a la Comunitat Valenciana és la sobirania energètica i ha celebrat la cooperació entre administracions en l'abast de l'acord.

"Hem elegit la cooperació, hem triat i he triat el que ens uneix, hem triat una de les grans prioritats que com a territori, com a país, com a regió europea necessitem. Hem triat la unió d'esforços, hem triat la prioritat, hem triat el que ens uneix i el que ens ha de fer guanyar el futur", ha dit.

MARÍA CHIVITE

Per la seva banda, Chivite ha demanat respectar els espais d'autonomia de cada administració, però conjuminar esforços i "posar el millor de cadascú" al servei de la mobilitat elèctrica.

Ha afirmat que l'acord ratifica els presents en el "compromís amb la mobilitat elèctrica, amb la indústria de l'automoció i amb l'ocupació", i ha destacat el paper de la indústria automobilística a Navarra.

Chivite també ha destacat el diàleg amb els sectors productius i entre territoris: "Aquesta feina de col·laboració té molt recorregut, que anem raonablement bé, crec que no ens hem de relaxar, sinó tot el contrari, estimular encara més la feina i accelerar en tot el que puguem".