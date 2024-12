Illa i Marlaska pacten una comissió per estudiar l'augment d'agents dels Mossos fins als 25.000 el 2030

S'integraran al Sepblac i a l'Oficina Nacional de Garanties dels Drets Humans

El Govern de la Generalitat i el Govern central han acordat impulsar una comissió per passar dels 22.000 agents de Mossos d'Esquadra autoritzats per al 2030 als 25.000.

Així ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de la Junta de Seguretat de Catalunya que ha encapçalat el president del Govern, Salvador Illa, aquest dijous al Palau de la Generalitat.

La consellera ha confirmat que la plantilla dels Mossos d'Esquadra actualment és de 19.070 agents i que l'acord assolit en la Junta de Seguretat de fa tres anys preveia que el nombre d'efectius s'enfilés fins als 22.000 autoritzats el 2030, una xifra "important", però no suficient per assumir les noves competències.

Arran dels acords assolits en la Junta de Seguretat celebrada aquest dijous, la Conselleria d'Interior entén que cal ampliar el nombre d'agents autoritzats per al 2030 per prestar un servei efectiu.

"No se'ns escapa que és fonamental ampliar la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per poder donar una resposta adequada a l'assumpció d'aquestes noves competències en relació amb el crim i la delinqüència organitzada", ha expressat Parlon.

NOVES COMPETÈNCIES DELS MOSSOS

A partir de l'any vinent els Mossos s'integraran al servei executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, el Sepblac, i a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius del Ministeri de Justícia, segons ha anunciat Grande-Marlaska.

També s'integraran a l'Oficina Nacional de Garanties dels Drets Humans de la Secretaria d'Estat de Seguretat, òrgan del Ministeri d'Interior encarregat de vetllar perquè els cossos policials compleixin les normes nacionals i internacionals contra la tortura i altres maltractaments o penes cruels, inhumanes o degradants.

A més a més, la Junta de Seguretat ha aprovat l'acord entre la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat i la Secretaria d'Estat de Seguretat perquè els Mossos s'incorporin als plans anuals d'inspecció en matèria de precursors d'explosius com a autoritat d'inspecció i perquè se'ls inclogui al SPOC, organisme per a l'intercanvi d'informació policial de la UE.

Marlaska també ha precisat que els Mossos abocaran la informació que recaptin sobre les activitats d'hostalatge i lloguer de vehicles en el registre que des de dilluns ha posat en funcionament la Secretaria d'Estat de Seguretat i que tindran accés al conjunt d'aquestes dades.

COMBATRE LA CORBA DELINQÜENCIAL

Com a policia integral a Catalunya, per assumir el desplegament d'aquestes competències, i sense excloure les tasques d'altres cossos policials a Catalunya, ha remarcat Parlon, caldran més efectius per poder treballar de manera "més decidida" tant al carrer com al conjunt del territori, sobretot pel que fa al crim organitzat, la violència de gènere i la ciberdelinqüència, entre d'altres.

"Volem treballar en el marc d'una nova comissió, també amb el Ministeri d'Hisenda, per analitzar la possibilitat de, en un futur, ampliar aquest horitzó de la nostra plantilla als 25.000", ha precisat la consellera.

Parlon ha manifestat que és necessari per "combatre la corba delinqüencial que s'expressa de manera preocupant en algunes de les tipologies delictives en l'acumulat dels últims anys" i ha dit que és un mandat tant del president de la Generalitat com de la mateixa conselleria --en les seves paraules textuals-- abordar i reduir aquesta delinqüència amb més mitjans i més recursos.

COMPETÈNCIES, PERÒ AMB RESPOSTA EFICAÇ

Tot i que el traspàs als Mossos de les competències de protecció de les persones i béns i del manteniment de l'ordre públic als ports i aeroports de Catalunya no ha estat objecte d'aquesta Junta, ja que no hi ha un acord, Parlon ha dit que les competències "són benvingudes", però que s'han de poder executar i complir amb eficàcia.

La consellera ha deixat clar que no les vol tenir si això implica prestar un pitjor servei a la ciutadania: "Jo no retiraré els Mossos del carrer fins que no tinguem els Mossos que necessitem per donar una bona resposta".