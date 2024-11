Illa mantindrà el pla pilot de renda bàsica: "Jo, que no ho veig clar, acceptaré els resultats"

Assegura a Garriga que actuarà contra els qui trenquin la convivència "resin al déu que resin"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que mantindrà l'Oficina de la Renda Bàsica Universal (RBU), a més del pla pilot, i ha dit: "I jo, que no ho veig clar, acceptaré els resultats que hi hagi i els discutirem aquí", en referència al Parlament.

Així s'ha expressat durant la sessió de control en el ple del Parlament interpel·lat per la diputada de la CUP Laure Vega, que ha defensat una RBU "que permeti que cap dona continuï en un lloc de maltractament, bé sigui casa seva o la feina, per por".

En aquest sentit, Illa ha assenyalat que l'acord subscrit amb ERC per a la seva investidura contempla mantenir l'oficina i fer la prova pilot i que, per tant, així ho farà per complir el pacte.

"PRESSIONS, CAP"

Illa també ha assegurat a Vega que ell, textualment, es deu únicament als compromisos adquirits davant la cambra per ser a investit i ha sostingut: "Jo parlo amb tothom i ho continuaré fent. Pressions, cap, no n'accepto cap. Ni de patronals ni de no patronals".

Ho ha dit després que Vega hagi lamentat "una ofensiva tan gran com és la de la patronal, com és la de l'extrema dreta, com és la de la dreta a seques, que només vol continuar fent més petit" el sistema social, en referència al frau fiscal.

"Rotundament en contra del frau fiscal, que és un frau a la societat, no a un govern. I tot el que puguem fer també deixant clar en públic que aquestes persones que cometen frau fiscal estan cometent un frau a la societat, ho farem", ha conclòs Illa.

RÈPLICA A VOX

D'altra banda, després de ser interpel·lat pel líder de Vox, Ignacio Garriga, Illa ha defensat que Catalunya "actuarà amb contundència contra totes aquelles persones, siguin les que siguin, resin al déu que resin, tinguin el color de pell que tinguin i parlin la llengua que parlin, que trenquin el marc de convivència".

"I això és el que continuarem fent, i m'agradaria que vostè no confongués coses", ha respost a Garriga, que ha demanat que els Mossos d'Esquadra combatin de debò el terrorisme gihadista, en les seves paraules.

Finalment, Illa ha defensat que Catalunya és terra d'acollida i que ho continuarà sent amb "aquelles persones que vulguin acceptar" el marc de convivència.