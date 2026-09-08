Illa lliura la Medalla d'Or de la Generalitat als "visionaris" Ferran Adrià i Caterina Biscari

Destaca a tots dos com a "transformadors de la realitat"
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dimarts la Medalla d'Or de la Generalitat, la màxima distinció que atorga la institució, al cuiner Ferran Adrià i a la doctora en física Caterina Biscari, als qui ha tractat de "visionaris".
En un acte al Palau de la Generalitat, al que han assistit, entre altres, els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, a més del president del Parlament, Josep Rull, Illa ha destacat que Adrià i Viscari "són molt més que un cuiner i una física. Tots dos són transformadors de la realitat i són uns visionaris".
El president els ha agraït la seva tasca en nom de tots els catalans, que ha fet de Catalunya un lloc millor, i ha dit que representen la millor ambició de totes, "una ambició moral que no es mou només per l'èxit personal i professional", un fet que veu com un exemple i una lliçó.
Ha remarcat que Catalunya sap com fer brollar el talent i que aquestes medalles celebren que darrere de cada invent culinari del restaurant El Bulli (del qual Adrià va ser director) i de les activitats del Sincrotró Alba (dirigit per Biscari fins el 2026) "està tot un país".
També ha subratllat que la història demostra que Catalunya ha avançat sempre des de l'obertura, l'intercanvi i la permeabilitat d'idees i que aquells que busquen projectar una Catalunya tancada i aïllada del món "no entenen la naturalesa mateixa del país".
FERRAN ADRIÀ
Adrià ha assegurat que aquest reconeixement és molt important per a ell i ha recordat que ja se li va atorgar la Creu de Sant Jordi, per la qual cosa, celebra, ara ja podrà dir que té tots els premis que lliura la Generalitat: "Tinc molts reconeixements, molts, però cap m'ha fet tanta il·lusió com a aquest".
El xef ha volgut compartir aquesta distinció amb el seu germà, Albert Adrià, i aquells col·legues que han "canviat la història de la gastronomia".
Ha apuntat que aquest és un moment difícil per al seu sector i ha recordat que el 27,7% de l'economia catalana gira al voltant del món de l'alimentació, per la qual cosa ha agraït que el Govern li doni importància, ressaltant que, tot i que sempre hi ha coses a millorar, "Catalunya és un país meravellós".
CATERINA BISCARI
Biscari, directora entre el 2012 i el 2026 del Sincrotró Alba, ha expressat que és un immens honor i una enorme felicitat rebre aquest reconeixement i ha dit que aquesta Medalla "sobretot és d'Alba i també del sistema de ciència de Catalunya", i ha reivindicat que avui dia, més que mai, la ciència és necessària per construir un futur sostenible.
S'ha mostrat orgullosa de la seva etapa al capdavant del sincrotró i ha afegit que el proper director el portarà, amb Alba II, a la quarta generació: "Donarà resposta a preguntes que avui no se saben ni tan sol formular".
Ha donat les gràcies al Govern central i al Govern pel seu suport al projecte i, especialment, a Illa i a la consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, per la seva confiança i suport a la ciència, i també ha agraït a Catalunya que l'hagi acollit: "Aquesta Medalla significa per a mi molt més que un reconeixement. Significa pertinença, gratitud i una història compartida. Gràcies Catalunya".
TRAJECTÒRIA
Ferran Adrià és un dels xefs més influents a nivell internacional; va dirigir el restaurant El Bulli, a Roses (Girona), fins al seu tancament el 2011, i va ser nomenat millor restaurant del món en 5 ocasions segons The Restaurant Magazine i va rebre 3 estrelles Michelin.
Adrià ha destacat també en la divulgació gastronòmica amb diversos projectes, i ha rebut altres reconeixements com la Creu de Sant Jordi (2002), la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts (2007) i la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil (2009), i ara el Govern el reconeix per projectar la gastronomia catalana internacionalment i crear un "llenguatge gastronòmic nou".
Per la seva banda, Biscari és llicenciada en Física per la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Física per la Universitat de Nàpols Federico II, i ha desenvolupat la seva carrera científica en l'àmbit dels acceleradors de partícules.
Ha dirigit des del 2012 i fins al 2026 el Sincrotró Alba, un complex d'acceleradors d'electrons amb els quals es genera llum de sincrotró per a l'anàlisi atòmica i molecular de les propietats de la matèria, i el Govern ha volgut reconèixer la seva trajectòria que "combina l'excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu".