Illa lliura a Àlex Márquez el trofeu del Gran Premi de MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest diumenge al pilot Àlex Márquez el trofeu del Gran Premi de MotoGP celebrat en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
També hi han anat el president del Parlament, Josep Rull; els consellers d'Esports, Berni Álvarez, i d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto.
Àlex Márquez (Ducati) ha passat per davant del seu germà Marc (Ducati), i l'italià Enea Bastianini (KTM) ha completat el podi.