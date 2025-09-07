Publicat 07/09/2025 17:55

Illa lliura a Àlex Márquez el trofeu del Gran Premi de MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest diumenge al pilot Àlex Márquez el trofeu del Gran Premi de MotoGP celebrat en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

També hi han anat el president del Parlament, Josep Rull; els consellers d'Esports, Berni Álvarez, i d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto.

Àlex Márquez (Ducati) ha passat per davant del seu germà Marc (Ducati), i l'italià Enea Bastianini (KTM) ha completat el podi.

