Illa llença una estratègia per enfortir les relacions amb Àsia amb 9 països prioritaris

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat l'Estratègia Àsia del Govern, que té com objectiu enfortir l'acció de l'Executiu en el continent i que prioritza 3 regions i 9 països: Àsia oriental (Japó, Corea del Sud i la Xina), Àsia meridional (Índia i Pakistan) i el Sud-est asiàtic (Singapur, Filipines, Indonèsia i Vietnam).
Illa ha exposat els principals eixos del pla en un acte aquest dilluns en el Palau de la Generalitat, junt amb el conseller de UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i el director general de Casa Àsia, José Pintor, i ha detallat que el Consell Executiu d'aquest dimarts donarà llum verda al mateix.
"El món canvia molt ràpidament, molt acceleradament, de vegades d'una forma que genera inquietud en molts ciutadans. Alguns decideixen tancar-se, tancar-se, tancar-se i recloure's. No obstant això, nosaltres hem decidit obrir-nos. Catalunya fa molt temps que ha decidit estar oberta", ha afirmat el president.
Ha sostingut que aquest context genera riscos, però també "presenta moltes oportunitats", i ha avançat que, després d'aquesta primera estratègia per a Àsia que cobrirà els 5 anys vinents, presentaran els propers mesos altres estratègies per a altres regions.
Tot això, després que el president anunciés durant el seu primer viatge intercontinental, al Japó i Corea del Sud, la decisió d'impulsar aquesta estratègia, i ho reiterés en el seu segon viatge intercontinental, a la Xina, el juliol passat.
CINC EIXOS
L'estratègia té 5 eixos principals, el primer servirà per reforçar les aliances amb ciutats i regions asiàtiques i incrementar espais d'intercanvi i transferència de coneixement, incrementar el diàleg i la presència institucional a Àsia mitjançant acords bilaterals i impulsar la participació en xarxes globals i aliances multilaterals.
El segon se centrarà a enrobustir les relacions comercials posicionant productes catalans al mercat asiàtic i augmentar les inversions d'empreses del continent a Catalunya, potenciar el turisme a Catalunya de ciutadans asiàtics, i a millorar la connectivitat aèria i portuària amb el continent mitjançant vols directes i col·laboracions.
Un altre bloc prioritzarà la cooperació en l'àmbit de la investigació i la innovació, incrementant la presència en fòrums científics i tecnològics, potenciant la participació conjunta en programes europeus, i millorant la col·laboració amb centres educatius i universitaris atraient talent jove i promovent l'aprenentatge de llengües asiàtiques a Catalunya.
En quart lloc, s'enfortiran les polítiques conjuntes en àmbits com el canvi climàtic, la sostenibilitat, les polítiques urbanes, amb accions vinculades a la mobilitat sostenible, la descarbonització de l'economia i la preparació davant d'emergències de protecció civil.
L'àmbit cultural ocupa l'últim dels eixos del pla, que preveu impulsar l'aprenentatge del català a Àsia a través de l'Institut Ramon Llull (IRL), potenciar els intercanvis culturals i la presència en festivals, a més de reforçar el paper de la diàspora asiàtica en la vida pública de Catalunya.
El pla ho ha dissenyat i ho va a pilotar el Departament d'UE i Acció Exterior, que engegarà dos plans d'acció --per 2026-2028 i per 2028-2030-- que detallaran les accions a desenvolupar, i es crearà una comissió de seguiment amb representants de diferents conselleries que es reunirà anualment per donar seguiment a l'actuació del Govern.
COORDINACIÓ AMB EL GOVERN
Illa ha defensat que l'estratègia, així com tota l'acció exterior del Govern, es fa en coordinació amb la política exterior del Govern i de la UE: "Formem part del mateix espai públic compartit", i ha afegit que és la forma en la qual es fa un millor treball i en què s'obtenen uns millors resultats.
També ha defensat obrir-se al món com una forma d'enriquir-se i de tenir confiança en el potencial de Catalunya, i ha negat que sigui una forma de posar en risc la identitat: "No només no posa en risc la nostra identitat, sinó que ens enriquirà, com sempre ha estat al llarg de la història de Catalunya".
JAUME DUCH
El conseller Duch, per la seva banda, ha sostingut que el presentat aquest dilluns és una estratègia de país, i ha destacat la importància d'Àsia al món: "Concentra el 60% de la població mundial i en 2040 s'estima que suposi gairebé la meitat del PIB del planeta", per la qual cosa és, per a Catalunya, una oportunitat estratègica per moltes raons.
"El món d'avui ja no és el de fa pocs anys, i la posició d'Europa tampoc. Per això hem de ser capaços de sortir fos encara més que abans, d'augmentar la nostra presència en el continent que més creixerà en els anys vinents", ha argumentat.
D'entre les oportunitats per a Catalunya, ha citat els mercats oberts, la investigació i cadenes de valor en sectors clau com la tecnologia, les energies netes o la indústria, així com la seva riquesa cultural.
Ha assegurat que l'estratègia es regirà pels principis i valors que defineixen l'acció exterior de la Generalitat, que són "la democràcia, el multilateralisme, la igualtat, la sostenibilitat, la cooperació i la justícia social".
JOSÉ PINTOR
Finalment, el director general de Casa Àsia, José Pintor, ha valorat que el fet que el Govern impulsi aquesta estratègia "reconeix la importància creixent d'Àsia" més enllà del seu pes econòmic i demogràfic, i ha assegurat que és un continent a l'avantguarda en tecnologia, investigació, i educació, i que la presència de la seva cultura és cada vegada més viva en les societats com la catalana.
Ha sostingut que no es poden afrontar els grans reptes que té el planeta "sense la participació activa del continent asiàtic" i ha augurat que el pla permetrà obrir un ventall d'oportunitats que Catalunya ha de saber aprofitar.