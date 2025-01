Illa, sobre l'increment del Puosc: És un "gest de confiança" al món municipal

Diu que l'han dissenyat explícitament perquè els municipis petits tinguin més dotació

BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres que la decisió del Govern de duplicar la dotació del Pla únic d'ordres i serveis de Catalunya (Puosc) 2025-2029 és un "gest de confiança i de reconeixement" al món municipal.

Ho ha dit en l'acte de presentació del Puosc 2025-2029 a Pineda de Mar (Barcelona), al costat de l'alcaldessa, Sílvia Biosca; la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), David Bote.

Ha admès que amb aquest increment els ens locals no tenen "el que necessiten", però ha assegurat textualment que el Govern té l'obligació i el compromís de treballar amb els representants polítics de l'àmbit local per posar a la seva disposició els recursos que disposa l'executiu.

Per Illa, aquest és un instrument senzill i àgil que han dissenyat explícitament perquè els municipis amb menys habitants tinguin més dotació pressupostària proporcionalment: "Són els que més necessiten aquests instruments, perquè són els que menys recursos tècnics, humans i econòmics tenen. És un acte d'equitat, esbiaixar els recursos cap a aquells que més els necessiten".

S'ha compromès a desplegar el pla amb diàleg, alhora que n'ha demanat per a la millora del finançament local i per al desplegament de la llei d'estatut dels municipis rurals i la llei de barris, els recursos dels quals ha dit que tindran preparats per a l'estiu.

SÍLVIA BIOSCA

L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha definit el pla com un instrument importantíssim per als ajuntaments i un programa "de referència" per poder escometre les inversions necessàries al seu municipi.

També ha demanat abordar el finançament local, el qual considera una reivindicació històrica: "Ara més que mai, els ajuntaments són les administracions a les quals la ciutadania pica a la porta per cada vegada més temes i més diversos. És molt important per poder rebre els màxims ingressos per poder donar resposta a totes les necessitats".

MERITXELL BUDÓ

Per la seva banda, la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, ha aplaudit la recuperació de l'eina en recordar que ella, com a consellera de Presidència, va aprovar el 2020 l'anterior pla, una eina cabdal, ha valorat, i que està "més ben dotada econòmicament".

També ha afirmat que els ens locals no poden continuar vivint tensionats com ho estan ara: "Som els que estem donant resposta al que ens incumbeix i al que no", ha assegurat, alhora que ha demanat feina conjunta per a la millora del finançament local.

DAVID BOTE

Per part de la FMC, el seu president, David Bote, ha assenyalat que moltes inversions als pobles i ciutats no es poden fer sense "el suport i l'impuls supermunicipal d'una administració tan potent com la Generalitat", alhora que ha afirmat que els municipis tenen la virtut de, en les seves paraules, connectar directament amb les necessitats dels veïns.

"El Govern fa grans instal·lacions, fa carreteres, fa escoles, fa hospitals, però els municipis tenim aquella virtut de fer actuacions de vegades més quirúrgiques, que no necessiten tants diners, però que connecten directament amb les necessitats dels veïns i veïnes", ha valorat.