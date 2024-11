Illa i l'exconseller Lluís Puig se saluden a la Delegació del Govern a Brussel·les

La Generalitat també va convidar Puigdemont i Comín, que no hi han assistit

BRUSSEL·LES, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exconseller de Cultura Lluís Puig, membre del Govern de l'expresident Carles Puigdemont, s'han saludat aquest dijous en la recepció del president català a la Delegació del Govern davant la UE a Brussel·les (Bèlgica).

La delegació també havia convidat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller de Salut i eurodiputat, Toni Comín.

Tan sols hi ha assistit Puig i s'ha saludat amb el president, amb qui han intercanviat unes poques paraules, mentre que ni Puigdemont ni Comín s'han presentat.

Segons fonts de l'executiu, l'acte ha estat organitzat per la Delegació i s'hi ha convidat la gent que se sol convidar sempre, però en cap moment s'havia previst una reunió amb Puigdemont ni els exconsellers, tal com va criticar l'expresident dimecres.

Puigdemont va retreure que Illa hagi viatjat a Brussel·les i no s'hagi reunit amb ell, a diferència del que ha fet amb els altres expresidents, la qual cosa a parer seu és una mostra de la seva "resistència política a aplicar l'amnistia".

"El missatge està rebut i ja no insistirem més. No és que no toqui, és que no vol", va lamentar Puigdemont.