Illa, sobre les 6 víctimes de trànsit d'aquest dissabte: "Si cal prendre mesures, les prendrem"

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les 6 víctimes mortals en accidents de trànsit d'aquest cap de setmana a Catalunya i ha afirmat: "Es farà una revisió, una anàlisi de què ha passat, i si cal prendre mesures en algun sentit, les prendrem".

Així s'ha expressat en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest dilluns recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que el Govern no descarta "cap tipus de mesura per conscienciar que si es beu no es pot conduir".

"Qualsevol pèrdua de vida humana és molt lamentable, però si a més es tracta de persones joves, és doblement colpidor", ha dit el president després que sis persones hagin mort i una hagi resultat ferida crítica en quatre accidents de trànsit durant la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb el Carnestoltes.