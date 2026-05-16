Illa, sobre les negociacions per als Pressupostos: "Tinc confiança en què les coses aniran bé"

Diu que "si hi ha coses a treballar" amb els Comuns, ho faran
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat confiat que les negociacions amb ERC per als Pressupostos acabaran amb un acord: "Estem treballant i tinc confiança en què les coses aniran bé", ha dit en una atenció als mitjans aquest divendres a Los Ángeles, Califòrnia (Estats Units), on es troba de viatge institucional.
"Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en què es portaran a bon terme", ha afirmat, sense concretar si han aconseguit ja tancar un pacte.
La negociació amb els republicans ha entrat en la seva última fase, ja que ambdues parts estan tancant un acord sobre la línia orbital ferroviària, la creació d'una societat mercantil d'inversions de l'Estat i el traspàs d'una competència, que encara no han donat a conèixer, i es preveu que el Govern aprovi els comptes en el Consell Executiu la setmana vinent.
Alguns dels pactes necessitaran la concurrència del Govern per al seu compliment, per la qual cosa per rubricar l'acordat a Catalunya se celebrarà una Comissió Bilateral Govern-Generalitat, previsiblement la setmana que ve, encara que Illa ha demanat anar "pas a pas".
Sobre les converses amb els Comuns, ha recordat que al febrer ja van arribar a un acord per als comptes, però que estan oberts a seguir parlant: "Teníem un acord que vam fer públic en el seu moment. És una base molt positiva i, a partir d'aquí, si hi ha coses a treballar, doncs les treballarem".