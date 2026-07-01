Illa sobre les crítiques del PP a la llei de nets: "Tenen por de perdre les eleccions?"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquest dimecres les crítiques del PP a l'anomenada llei de nets, amb la qual els populars consideren que el govern de Pedro Sánchez intenta modificar el cens electoral al seu favor: "Tenen por de perdre les eleccions?"
"Ara he sentit que posen en dubte el procés electoral a Espanya. Tenen por de perdre les eleccions? És un procés robust. Jo els dic que les perdran, però tenen por. No cal que ho exhibeixin d'aquesta manera", ha ironitzat durant la sessió de control en el ple del Parlament.
Per Illa, és contradictori que al PP facin bandera de ser "patriòtics i volen negar la nacionalitat de persones que se'n van haver d'anar d'Espanya durant la Guerra Civil".
També ha replicat al discurs del líder de Vox, Ignacio Garriga, convidant-los a mirar als ulls dels immigrants i nets de persones que se'n van haver d'anar d'Espanya "per culpa dels seus antecessors" i que els expliquin les seves propostes si té el valor de fer-ho, li ha dit.
"Tinc el valor, i molt més que vostè, perquè puc mirar als ulls dels ciutadans d'Extremadura i dir-los que, gràcies a Vox, Extremadura és la regió on menys IRPF paguen els que menys cobren", ha respost Garriga.
MODEL DE VOX I AC
Per Illa, el model de Vox és "misèria, misèria i misèria, i silenci davant el genocidi de Gaza, davant els crims que s'estan perpetrant i davant l'agressió a l'Iran".
A més a més, ha instat la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, a llegir-se la intervenció de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol de dissabte passat a Planoles (Girona), en què va apostar per la integració dels nouvinguts.
"Així és com funciona un estat modern i avançat. Més mossos, més jutges, persecució dels delinqüents i no fer discursos d'odi i por del diferent. Això és tenir mentalitat estreta i anar contra el país. Llegeixi's la intervenció del president Pujol de l'altre dia, els anirà bé", ha sostingut.
Tot això després que Orriols hagi acusat Illa de no tenir "cap proposta ni res en termes de seguretat" en aquesta legislatura, a més de preguntar-li quan convocarà eleccions.